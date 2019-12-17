В Тюмени массово проверят автобусы и водителей
В Тюменской области с сегодняшнего дня стартует двухдневное надзорное мероприятие «Автобус». Общественный транспорт подвергнется масштабным проверкам.
Тюменские автоинспекторы проверят водителей и их автобусы на предмет законности осуществления перевозок, наличия соответствующих документов на управление, соответствия технического состояния транспорта требованиям безопасности дорожного движения.
Особое внимание уделят исправности рулевого управления, тормозной системы, состоянию колес и шин. Также гаишники проверят наличие и работоспособность тахографов и соблюдение водителями режима труда и отдыха.
– В случае выявления изменений, внесенных в конструкцию автобусов без разрешения, будут приняты меры по прекращению регистрации автобусов. Если автоинспекторы выявят нарушения технического состояния, при которых запрещается эксплуатация автобусов, они будут задержаны в установленном порядке, – сказала пресс-секретарь Управления Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.
В ведомстве уточнили, что в регионе с начала года произошло 135 ДТП по вине водителей автобусов и маршрутных такси, в которых один человек погиб, 180 человек ранены. Радует, что эти цифры значительно меньше показателей аналогичного периода прошлого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU