В Тюмени массово проверят автобусы и водителей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-17T16:25:44+03:00

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В Тюменской области с сегодняшнего дня стартует двухдневное надзорное мероприятие «Автобус». Общественный транспорт подвергнется масштабным проверкам.

Тюменские автоинспекторы проверят водителей и их автобусы на предмет законности осуществления перевозок, наличия соответствующих документов на управление, соответствия технического состояния транспорта требованиям безопасности дорожного движения.

Особое внимание уделят исправности рулевого управления, тормозной системы, состоянию колес и шин. Также гаишники проверят наличие и работоспособность тахографов и соблюдение водителями режима труда и отдыха.

– В случае выявления изменений, внесенных в конструкцию автобусов без разрешения, будут приняты меры по прекращению регистрации автобусов. Если автоинспекторы выявят нарушения технического состояния, при которых запрещается эксплуатация автобусов, они будут задержаны в установленном порядке, – сказала пресс-секретарь Управления Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.

В ведомстве уточнили, что в регионе с начала года произошло 135 ДТП по вине водителей автобусов и маршрутных такси, в которых один человек погиб, 180 человек ранены. Радует, что эти цифры значительно меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU