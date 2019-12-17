СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-17T15:00:23+03:00

Как будут работать поликлиники в новогодние праздники в Тюмени. Фото: Ольга Крыльцова

В последний день года время работы медучреждений сократится на час

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В праздничные и выходные дни все территориальные поликлиники города будут работать в соответствии с утвержденным графиком. В последний день этого года время работы медицинских учреждений сократят на один час.

По информации Комитета здравоохранения администрации города Тюмени, 1, 2, 5 и 7 января 2020 года здравницы будут работать с 9.00 до 12.00. Нуждающихся в медицинской помощи примет дежурный врач. К тому же будут работать процедурный и перевязочный кабинеты, неотложка работает согласно графику.

– 3, 4, 6 и 8 января в поликлиниках с 9.00 до 16.00 будут вести прием пациентов дежурные врачи, работать процедурный и перевязочный кабинеты, клинико-диагностическая и рентгенологическая службы, кабинет ЭКГ. Также по графику будут вести прием узкие специалисты и работать отделения неотложной помощи, – добавили в ведомстве.

Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU