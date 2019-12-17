2019-12-17T14:00:44+03:00
Происшествия

Тюменец топором разбил автомобиль такси из-за завышенной стоимости поездки

По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец топором разбил автомобиль такси.Тюменец топором разбил автомобиль такси.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Местный житель, работающий таксистом, заявил полицейским, что неизвестные разбили его машину.

– В день преступления мужчина принял заказ довезти пьяных приятелей до места назначения. Они попросили заехать еще на один адрес, не подозревая, что стоимость поездки при этом увеличится. По прибытию между водителем и мужчинами произошел конфликт из-за полученной сдачи. Таксист попросил их выйти из машины, иначе он позвонит полицейским, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Выйдя из автомобиля, один из друзей начал наносить удары топором по авто, после чего потерпевший спешно ретировался. Злоумышленник бросил топор в отъезжающую машину и разбил заднее стекло.

Позже стражи правопорядка задержали 28-летнего безработного местного жителя, который признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело, он может сесть в тюрьму на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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