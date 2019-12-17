Тюменские пожарные спасли 25 человек из дома на Пермякова, где горит квартира
Тюменские спасатели эвакуируют людей из девятиэтажки на улице Пермякова, 58. Сообщение о возгорании в доме им поступило в 14.14.
– По прибытии первых пожарных подразделений было обнаружено горение квартиры на первом этаже, сильное задымление в подъезде. По предварительным данным, сотрудники спасли 25 человек, также было эвакуировано 7 человек, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что сейчас на месте пожара работают 7 звеньев газодымозащитной службы и две автолестницы для эвакуации людей с верхних этажей дома. В настоящее время ликвидировано открытое горение на площади двадцать квадратных метров.
Фото - ЧС Тюмень.
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ИСТОЧНИК KP.RU