Тюменские пожарные спасли 25 человек из дома на Пермякова, где горит квартира

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-17T13:58:23+03:00

В настоящее время пламя еще не потушено

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Тюменские спасатели эвакуируют людей из девятиэтажки на улице Пермякова, 58. Сообщение о возгорании в доме им поступило в 14.14.

– По прибытии первых пожарных подразделений было обнаружено горение квартиры на первом этаже, сильное задымление в подъезде. По предварительным данным, сотрудники спасли 25 человек, также было эвакуировано 7 человек, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас на месте пожара работают 7 звеньев газодымозащитной службы и две автолестницы для эвакуации людей с верхних этажей дома. В настоящее время ликвидировано открытое горение на площади двадцать квадратных метров.

Фото - ЧС Тюмень.

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ИСТОЧНИК KP.RU