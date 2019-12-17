2019-12-17T12:41:11+03:00
Общество

Журнал Retail finance awards присудил Альфа-Банку премию «Лучший розничный банк»

Вадим Бегун
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Журнал Retail finance awards присудил Альфа-Банку премию «Лучший розничный банк». Фото - pixabay.com.Журнал Retail finance awards присудил Альфа-Банку премию «Лучший розничный банк». Фото - pixabay.com.
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Эксперты журнала RETAIL FINANCE AWARDS назвали победителя престижной премии «Лучший розничный банк». Им стал Альфа-Банк. Также организация получила премию «Креатив года», а ипотечная отрасль получила награду «Команда мечты».

Руководитель розничного бизнеса, член правления Альфа-Банка Майкл Тач поблагодарил специалистов и клиентов за полученные высокие оценки и доверие. Он добавил, что в текущем году специалисты банка усердно трудились над модернизацией розничной сферы. Так, улучшения коснулись продуктов, а также сервисного обслуживания. Тач отметил, что Альфа-Банк лидирует по всем направлениям и входит в топ-3 банков по вкладам и кредитам.

Премия RETAIL FINANCE AWARDS вручается с 2007 года. Она была учреждена для того, чтобы поддержать самых выдающихся игроков на розничном рынке, а также обратить внимание специалистов на инновации и достижения в сфере развития финансового ретейлинга. Ко всему прочему, премия помогает развитию сотрудников финансового сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Журнал Retail finance awards присудил Альфа-Банку премию «Лучший розничный банк»
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