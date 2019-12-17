2019-12-17T12:35:21+03:00
Общество

В Ишиме во время акции «Доктор с вами» у 19 женщин обнаружили опухоли

День здоровья провели в выходной для удобства работающих
Анна Полякова
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В Ишиме во время акции «Доктор с вами» у 19 женщин обнаружили опухоли Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г.Ишим)В Ишиме во время акции «Доктор с вами» у 19 женщин обнаружили опухоли Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г.Ишим)
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Более сотни женщин Ишима приняли участие в акции «Доктор с вами». День женского здоровья провели в выходной для удобства работающих. Мероприятие организовала областная больница №4.

За день 136 женщин смогли получить консультации врачей-гинекологов, пройти онкоскрининги, ультразвуковое исследование, сдать и анализы на онкоцитологию.

Как сообщили медучреждении, в ходе акции было выявлено 19 доброкачественных новообразований и у одной женщины 79 лет заподозрено онкозаболевание. До этого в больницу она не обращалась. Анализы направлены в лабораторию.

В этот день всех пришедших на акцию обследовали и специалисты Центра здоровья. Можно было проверить внутриглазное давление, сдать кровь экспресс-методом, сразу на месте узнать свой уровень холестерина и глюкозы. Такой возможностью воспользовались 64 женщины.

Мужчины смогут проверить свое здоровье 21 декабря. День мужского здоровья проведут в поликлинике №1. Мужчины смогут так же сдать анализы на онкологические заболевания, пройти флюорографию. Прием будут вести врачи-урологи, специалисты УЗИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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