Вице-губернатор Тюменской области награжден орденом Почета

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-17T12:41:37+03:00

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Государственной наградой Сергей Сарычев награжден за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

На посту вице-губернатора Тюменской области он трудится 14 лет, в органах государственной власти - около 30 лет. Трудовую деятельность начал в 1978 году на Омском моторостроительном заводе. После службы в рядах Советской Армии работал на Ишимском машиностроительном заводе, затем перешел на руководящую должность в горком комсомола Ишима.

Во время работы председателем комитета по делам молодежи и туризму администрации Тюменской области инициировал и участвовал в создании закона «О молодежной политике в Тюменской области». Опыт региона в данной сфере на протяжении многих лет признается одним из лучших в России.

Сергей Сарычев также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», нагрудным знаком Министерства образования РФ «Почетный работник сферы молодежной политики», почетной грамотой Ямало-Ненецкого автономного округа. Вице-губернатор является почетным работником органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области.

Кстати, по данным рейтинга кураторов внутренней политики в регионах, который ведет «Давыдов.Индекс», Сергей Сарычев уверенно держится на первом месте среди коллег. На счету вице-губернатора Тюменской области 14,2 баллов.

При этом замгубернатор ближайших соседей - главы Ямала Ирина Соколова только на 5-ом месте с 3,6 баллами, а вице-губернатор Югры Алексей Шипилов расположился на 18-ой строчке с 1,3 балла.

При составлении рейтинга эксперты «Давыдов.Индекс» учитывают профессиональную репутацию персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач.

ИСТОЧНИК KP.RU