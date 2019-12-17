Тюменка, разбудившая мужа ударом бутылкой по голове, может лишиться свободы

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-17T17:25:04+03:00

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В дежурную часть уватской полиции позвонили медики. Они сообщили, что к ним попал 47- летний местный житель с рассечением лба. Оказалось, что травму ему нанесла сожительница.

– Потерпевший со своей сожительницей днем распивали спиртное. Дойдя до кондиции, мужчина прилег на диван и уснул в обнимку с бутылкой водки. В это время к ним пришел сосед, и хозяйка решила показать свое гостеприимство. Так как бутылка находилась в объятиях потерпевшего, 47-летняя неработающая жительница Увата решила изъять ее из рук сожителя, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что мужчина проснулся и между сожителями завязалась потасовка. В результате дележки женщина ударила любимого этой же бутылкой по голове.

В отношении нее возбуждено уголовное дело. Таким образом, следующие два года жизни местная жительница может провести в тюрьме.

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ИСТОЧНИК KP.RU