2019-12-17T12:06:22+03:00
Общество

В Тюмени обсудят меры поддержки малого и среднего бизнеса

Местных жителей приглашают на мероприятие
Вадим Бегун
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В Тюмени обсудят меры поддержки малого и среднего бизнеса. Фото - pixabay.com.В Тюмени обсудят меры поддержки малого и среднего бизнеса. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени завтра, 18 декабря, на базе «Сибинформбюро» (ул. Геологоразведчиков, 28) состоится круглый стол на тему: «Обсуждение системных мер поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе деятельность центра «Мой бизнес». Представители органов исполнительной власти обсудят с предпринимателями и общественниками эффективность существующих программ.

На мероприятии, которое стартует в 14.00, также будут подведены итоги деятельности госструктур по поддержке МСП в 2019 году, пришедшим расскажут о новых продуктах и планах работы на следующий год.

– В качестве гостей и экспертов на круглый стол приглашены Леонид Остроумов, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Андрей Шальнев, генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», Александр Сакевич, исполнительный директор ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр», – сообщают организаторы.

Ими выступили тюменское отделение «Опоры России» и Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». По всем вопросам обращаться к продюсеру Анне Евсеевой по телефону 8(982) 940-11-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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