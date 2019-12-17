В Тюмени обсудят меры поддержки малого и среднего бизнеса
В Тюмени завтра, 18 декабря, на базе «Сибинформбюро» (ул. Геологоразведчиков, 28) состоится круглый стол на тему: «Обсуждение системных мер поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе деятельность центра «Мой бизнес». Представители органов исполнительной власти обсудят с предпринимателями и общественниками эффективность существующих программ.
На мероприятии, которое стартует в 14.00, также будут подведены итоги деятельности госструктур по поддержке МСП в 2019 году, пришедшим расскажут о новых продуктах и планах работы на следующий год.
– В качестве гостей и экспертов на круглый стол приглашены Леонид Остроумов, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Андрей Шальнев, генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», Александр Сакевич, исполнительный директор ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр», – сообщают организаторы.
Ими выступили тюменское отделение «Опоры России» и Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». По всем вопросам обращаться к продюсеру Анне Евсеевой по телефону 8(982) 940-11-80.
ИСТОЧНИК KP.RU