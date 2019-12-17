СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-17T11:25:12+03:00

В Тюмени автоледи на «Мерседесе» сбила трех школьников на зебре. Фото - ГИБДД.

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сегодня, 17 декабря, три 15-летних подростка пострадали в ДТП на улице Широтной, 32. В одиннадцатом часу дня их сбил «Мерседес» на нерегулируемом пешеходном переходе.

По предварительным данным, 41-летняя тюменка не пропустила подростков. Водитель «Мерседеса» пояснила, что двигалась в среднем ряду и не заметила вовремя детей из-за большегруза, который находился справа от нее.

– В аварии пострадали две девочки и мальчик – они одноклассники, учатся в школе № 70. Школьника медики скорой помощи осмотрели на месте, двух девочек доставили в больницу. По предварительным данным, дети получили ушибы и ссадины ног. Обстоятельства ДТП выясняются, – рассказала пресс-секретарь управления Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.

В ведомстве также отметили, что за два дня это уже второй дорожный инцидент с детьми на пешеходных переходах. Так, вчера на улице Барнаульской, 32 автомобиль «Хундай Солярис» сбил 5-летнюю девочку, которая переходила улицу вместе с мамой. Сейчас малышка находится в тяжелом состоянии.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU