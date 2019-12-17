Труп мужчины обнаружен в тюменском коллекторе

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-17T11:40:12+03:00

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В Тюмени накануне, 16 декабря, днем в одном из коллекторов на улице Горпищекомбинатовской был обнаружен труп. Тело 49-летнего мужчины доставали спасатели.

– Сигнал по этому вызову поступил в 09.13 в отдел полиции № 7, – сообщили в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

В региональном Следственном комитете в свою очередь уточнили, что в настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. О том, носит ли его смерть криминальный характер, пока говорить рано.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре на улице Чаплина обнаружен труп голого мужчины. Медикам оставалось констатировать смерть пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU