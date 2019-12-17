2019-12-17T10:14:34+03:00
Происшествия

В Тюмени оштрафована компания, повредившая водопровод на Клары Цеткин

Из-за работников несколько домов остались без воды
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени оштрафована компания, повредившая водопровод.В Тюмени оштрафована компания, повредившая водопровод.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени проведена проверка о повреждении 21 октября этого года водопровода в районе улицы Клары Цеткин, 29. Виновный найден: оказалось, что ООО «АльфаСтрой» повредило его при проведении работ. Компания будет оштрафована.

– Установлено, что в результате повреждения было ограничено холодное водоснабжение в семи жилых домах и нескольких административных зданиях. Компания своими силами устранила пробоину, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в отношении предприятия было возбуждено административное дело. Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора по результатам рассмотрения дела оштрафовало организацию на 20 тысяч рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что фирму, повредившую водопровод на улице Демьяна Бедного, также оштрафовали на 20 тысяч рублей. Тогда коммунальное ЧП произошло в начале октября.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени оштрафована компания, повредившая водопровод на Клары Цеткин
Райффайзенбанк запускает виртуального помощника
Тюменские хирурги вернули слух новосибирцу, родившемуся без ушей
Четырехлетняя девочка, которую сбила иномарка в Тюмени, находится в тяжелом состоянии
Митинг, посвященный юбилею Сталина, пройдет в Тюмени
В Тюмени иномарка вылетела на встречку и сбила пешехода
За неделю в Тюменской области произошло свыше полусотни пожаров
В Тюмени открывается выставка «Сибирский ковёр»
Жители Тобольского района получат новое жильё взамен аварийного
«Серебряные» волонтёры Тюменской области приготовили премьеру масштабного инклюзивного спектакля
Погода в Тюмени 17 декабря: возможен небольшой снег
Новосёлы одиннадцатиэтажки, построенной в Тюмени с применением эскроу-счетов, получат ключи в конце декабря
В 2021-2022 годах в Тюменской области рекультивируют земельный участок со свалкой отходов
В Абатской районной больнице появились новые системы суточного мониторинга