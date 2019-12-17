В Тюмени оштрафована компания, повредившая водопровод на Клары Цеткин

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-17T10:14:34+03:00

Из-за работников несколько домов остались без воды

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В Тюмени проведена проверка о повреждении 21 октября этого года водопровода в районе улицы Клары Цеткин, 29. Виновный найден: оказалось, что ООО «АльфаСтрой» повредило его при проведении работ. Компания будет оштрафована.

– Установлено, что в результате повреждения было ограничено холодное водоснабжение в семи жилых домах и нескольких административных зданиях. Компания своими силами устранила пробоину, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в отношении предприятия было возбуждено административное дело. Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора по результатам рассмотрения дела оштрафовало организацию на 20 тысяч рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что фирму, повредившую водопровод на улице Демьяна Бедного, также оштрафовали на 20 тысяч рублей. Тогда коммунальное ЧП произошло в начале октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU