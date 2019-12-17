СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-17T09:54:39+03:00

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Райффайзенбанк запускает виртуального помощника на основе machine learning (ML) в чат-каналах банка: WhatsApp, Telegram, Viber, в интернет- и мобильном банке, на сайте банка для физических лиц и малого и микро-бизнеса. Первое время чат будет отвечать на вопросы клиентов, не требующие идентификации.

- Популярность дистанционных каналов коммуникации клиентов с банком растет, и сегодня уже более 35% обращений мы получаем через чат, ожидаем, что эта доля к концу 2021 составит уже 50%. Виртуальный помощник, по нашим расчетам, позволит повысить эффективность неголосовых каналов коммуникации на 40% к концу 2021 года, — рассказал Илья Щиров, ведущий менеджер проектов отдела дистанционной работы с клиентами Райффайзенбанка.

Общаться с чат-ботом могут клиенты физические лица и малый бизнес. Он умеет давать ответы на вопросы, если те не требуют идентификации клиента и обращения к продуктам, которыми он пользуется в Райффайзенбанке. К примеру, можно узнать расположение ближайшего банкомата, актуальные курсы валют, условия получения кредитов, информацию о продуктах, которые есть в банке, о том, как заказать справку и пр.

В 2020 году виртуальный помощник будет отвечать на персонализированные вопросы, а также сможет поговорить на отвлеченные темы.

На протяжении 2020 года чат-бот будет учиться хорошо справляться с обращениями клиентов, в том числе персонализированными — по счетам, картам, кредитным и другим продуктам, открытым в Райффайзенбанке, а также поддерживать диалог на отвлеченные темы. Характер, который будет формироваться в процессе обучения на протяжении следующих нескольких месяцев, позволит подобрать наиболее подходящие для виртуального помощника имя и образ.