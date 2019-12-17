Тюменские хирурги вернули слух новосибирцу, родившемуся без ушей

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-17T09:53:59+03:00

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В Тюмени хирурги Областной клинической больницы № 2 вернули слух молодому пациенту из Новосибирска. Дело в том, что мужчина родился с редчайшей патологией: у него не было не только ушных раковин, но и слуховых проходов.

По информации медицинского учреждения, единственная возможность помочь таким больным – это установка звукового процессора с костной фиксацией.

– При такой операции в височную кость вживляют специальный имплантат – небольшую шпильку из специального сплава, а затем надевают на него миниатюрный звуковой процессор. Такой аппарат пациенту был установлен семь лет назад. Однако несколько месяцев назад шпилька обломилась, – рассказала пресс-секретарь ОКБ № 2 Анастасия Дембицкая.

В ведомстве уточнили, что все манипуляции были выполнены через небольшой разрез длиной два-три сантиметра. После заживления и крепления звукового процессора пациент снова сможет слышать.

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ИСТОЧНИК KP.RU