Четырехлетняя девочка, которую сбила иномарка в Тюмени, находится в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-17T09:30:04+03:00

Врачи рассказали о состоянии сбитой в Тюмени девочки. Фото - "ЧС - Тюмень".

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В Тюмени накануне, 16 декабря, на улице Барнаульской иномарка сбила 4-летнюю девочку. Дорожный инцидент произошел в половине пятого дня.

– Вызов поступил в 16.33. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место спустя 12 минут. После осмотра и оказания помощи 4-летняя девочка доставлена в Областную клиническую больницу № 2. На данный момент врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное – дыхание самостоятельное, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По информации ведомства, девочка получает все необходимое лечение в реанимации. У нее сотрясение головного мозга и переломы.

В региональном ГИБДД сообщили, что девочка, по предварительным данным, шла впереди мамы. 24-летний водитель «Хендай» утверждает, что не заметил пешехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU