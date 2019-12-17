Митинг, посвященный юбилею Сталина, пройдет в Тюмени
В Тюмени пройдет митинг, посвященный 140-летней годовщине дня рождения Иосифа Сталина. Мероприятие состоится в предстоящую субботу, 21 декабря, на Центральной площади.
Как стало известно, ранее администрация города Тюмени согласовала проведение митинга в заявленном месте и в заявленное время.
В этом году шествия не будет – только конференция и митинг, в котором планируют принять участие порядка тысячи человек. Митингующих попросили неукоснительно соблюдать общественный порядок при проведении публичного мероприятия.
Фото - Тюменский обком РКРП-КПСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU