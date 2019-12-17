В Тюмени иномарка вылетела на встречку и сбила пешехода
В Тюмени в минувшее воскресенье, 15 декабря, произошло ДТП с участием пешехода. На улице Избышева иномарка наехала на молодого человека.
– Автомобиль «Киа Сид» сбил 20-летнего молодого человека. Наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе. Предварительно установлено, что тюменец переходил дорогу на зеленый свет, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве также подчеркнули, что водитель корейской иномарки выехал на встречную полосу. У пострадавшего зафиксированы различные травмы, сообщает «МегаТюмень».
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ИСТОЧНИК KP.RU