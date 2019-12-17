2019-12-17T08:47:46+03:00
Происшествия

В Тюмени иномарка вылетела на встречку и сбила пешехода

Мужчина получил различные травмы
Вадим Бегун
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В Тюмени иномарка сбила человека. Фото - ГИБДД.В Тюмени иномарка сбила человека. Фото - ГИБДД.
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В Тюмени в минувшее воскресенье, 15 декабря, произошло ДТП с участием пешехода. На улице Избышева иномарка наехала на молодого человека.

– Автомобиль «Киа Сид» сбил 20-летнего молодого человека. Наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе. Предварительно установлено, что тюменец переходил дорогу на зеленый свет, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также подчеркнули, что водитель корейской иномарки выехал на встречную полосу. У пострадавшего зафиксированы различные травмы, сообщает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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