«Серебряные» волонтёры Тюменской области приготовили премьеру масштабного инклюзивного спектакля

СЕГОДНЯ 05:40 2019-12-17T05:40:51+03:00

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На базе Областного геронтологического центра с начала 2019 года активно развивается направление «Инклюзивный театр». Не прошло и года, как участники проекта «Театральная Мастерская Арт Шеринг 55+» готовится выйти на большую сцену с премьерой масштабного инклюзивного спектакля. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, за это время актёры «серебряного» возраста подготовили театральные этюды и зарисовки, чтобы показать их детсадовцам и в учреждениях соцобслуживания для пожилых людей.

Театрализованная постановка, которую подготовили участники проекта для детей и пенсионеров, предполагает полное погружение зрителей в сюжет. Действие спектакля предусматривает развитие таинственного новогоднего сюжета. Первыми постановку увидят подопечные Пансионата для ветеранов войны и труда 26 декабря в 10 часов.

Опытные наставники в течение обучающего курса и в рамках образовательных мероприятий передали актёрам старшего возраста знания, приоткрыли секреты мастерства и научили использовать арт-терапию, упражнения на развитие координации движений, игры с памятью и вниманием.

Отметим, сегодня проект Театральная мастерская «Арт Шеринг 55+» стал победителем всероссийского конкурса «Активное поколение» в Тюменской и Курганской областях. Само направление «Инклюзивный театр» активно развивается «серебряными» добровольцами и поддерживает развитие современных культурных традиций среди представителей зрелого возраста в рамках Года Театра в России. Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение».

ИСТОЧНИК KP.RU