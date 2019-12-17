Жители Тобольского района получат новое жильё взамен аварийного

СЕГОДНЯ 06:20 2019-12-17T06:20:55+03:00

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В канун Нового года 97 жителей Тобольского района получат ключи от новых квартир. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, это стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Для переселения граждан из многоквартирных домов, которые признаны аварийными и подлежат сносу, администрация Тобольского района приобрела 32 новых жилых помещения в двух трёхэтажных домах села Малая Зоркальцева. Их построили и ввели в эксплуатацию в 2019 году. Отметим, что ключи от новеньких квартир тоболяки получат уже в конце октября.

Напомним, в сентябре 2019 состоялось торжественное вручение ключей жителям муниципальных квартир, которых переселяют из аварийного жилья. Тогда новые жилые помещения получили жители трёх аварийных многоквартирных домов – это 111 граждан.

В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в Тобольске в сентябре 2019 года на сумму 1-4,1 млн рублей приобретено 37 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 26 из них – двухкомнатные квартиры и 11 квартир – трёхкомнатные. Квартиры расположены в многоэтажных жилых домах под номерами 27 и 28 в микрорайоне 15. Все дома новенькие – они были построены в 2017 году, закупка квартир обеспечена за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств бюджета Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU