2019-12-16T21:54:11+03:00
Общество

Новосёлы одиннадцатиэтажки, построенной в Тюмени с применением эскроу-счетов, получат ключи в конце декабря

Дом был построен в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ГУС Тюменской областиФото: ГУС Тюменской области
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В Тюменской области получено разрешение на ввод жилого одиннадцатиэтажного дома «ЖК на Малиновского», который впервые построен с применением эскроу-счетов, в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, дом находится в районе Мыса рядом с Корабельным сквером и ТРЦ «Тюмень Сити Молл».

Строительство дома началось в феврале 2019 года. В доме расположены три подъезда и 128 квартир. Закрытая территория двора имеет собственный сквер, охрану и видеонаблюдения. Все подъезды оборудованы прозрачными входными группами и имеют доступ «с уровня тротуара». В конце декабря застройщик ООО «Специализированный застройщик ЗвездаИнвест» уже начнёт выдачу ключей новосёлам.

Отметим, что в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» жилищное строительство с 1 июля 2019 года перешло на проектное финансирование. Деньги, полученные от граждан, застройщик хранит на специальных эскроу-счетах и может воспользоваться ими только передачи ключей. Благодаря реформе, права граждан, которые приняли участие в долевом строительстве, будут защищены.

Тюменская область – один из 17 регионов, где успешно решили проблему с обманутыми дольщиками. Этому предшествовала долгая работа Правительства региона совместно с застройщиками и гражданами. С 2010 по 2018 год восстановлены в правах более 6000 граждан в 80 многоквартирных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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