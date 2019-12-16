В 2021-2022 годах в Тюменской области рекультивируют земельный участок со свалкой отходов

СЕГОДНЯ 21:41 2019-12-16T21:41:13+03:00

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Рекультивация земельного участка площадью 41,5 гектаров со свалкой отходов на девятом километре Велижанского тракта города Тюмени проходит в Тюменской области в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Как сообщили в департаменте недропользования Тюменской области, проект направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду от размещённых отходов.

Сейчас в рамках государственного контракта, который заключил департамент 23 октября, проводятся инженерно-изыскательные работы на разработку проектно-сметной документации. Рекультивация земельного участка со свалкой отходов планируется в 2021-2022 годах.

Отметим, что задачей национального проекта «Экологии» является формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены. Также в рамках нацпроекта создаются условия для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что опыт Тюменской области по реализации национального проекта «Экология» обсуждают на международном форуме-выставке «Чистая страна», которая проходит в эти дни в Москве. Как сообщили в «Тюменском экологическом объединении», мероприятие - первая масштабная встреча нового профессионального сообщества и не имеющая аналогов площадка для обмена опытом субъектов РФ с начала старта экологической реформы.

ИСТОЧНИК KP.RU