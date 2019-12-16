2019-12-16T21:25:58+03:00
Здоровье

В Абатской районной больнице появились новые системы суточного мониторинга

Шесть аппаратов ЭКГ и три аппарата для измерения артериального давления закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Абатской районной больнице появились новые системы суточного мониторингаВ Абатской районной больнице появились новые системы суточного мониторингаФото: Татьяна Коркина
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Новые системы суточного мониторинга – шесть аппаратов ЭКГ и три аппарата для измерения артериального давления – появились в Абатской районной больнице. Как рассказала врач функциональной диагностики, врач-кардиолог и терапевт Ольга Викулова, такого количества аппаратуры в больнице не было никогда.

- Работали с суточным монитором и одним датчиком, который периодически выходил из строя. Сейчас аппаратов для исследования хватит не только на поликлинику, но и на стационар. Мы полностью ликвидируем очередность. Оборудование нам знакомо, необходимо некоторое время, чтобы освоить новую компьютерную программу, - отметила Ольга Викулова.

Суточный мониторинг работы сердца необходим для выявления аритмии, если есть жалобы на частое или медленное сердцебиение, перебои в ритме сердца, головокружения, обмороки, а также для выявления ишемических состояний микокарда. Выглядит прибор для мониторинга сердца как небольшая коробочка с картой памяти внутри. К ней присоединены провода, которые ведут к нескольким одноразовым электродам на теле пациента. Сам регистратор находится в чехле на ремне, чтобы было его удобно носить. По окончании суточного ЭКГ электроды снимаются, а прибор подсоединяют к компьютеру, где данные становятся доступны для врача.

Также иногда пациенту назначают суточное измерения артериального давления. Манжет-тонометр его фиксирует и передаёт информацию в монитор. Регистратор фиксирует ритм сердца в течение дня, а пациент ведёт дневник, в котором записывает время работы, сна и т.д.

В рамках реализации программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение» новое оборудование поступило в Викулово, Сорокино, Бердюжье, Армизонском и Ишиме. По программе переоснащения подразделений функциональной диагностики ишимской областной больницы №4 потупило 56 единиц оборудования на 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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