2019-12-16T21:11:10+03:00
Общество

Названы победители Областного заочного конкурса «Нам дороги эти позабыть нельзя!»

Жюри выбирало лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодёжи
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: АванпостФото: Аванпост
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В Тюменской области подвели итоги X Областного заочного конкурса «Нам дороги эти позабыть нельзя!» на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодёжи. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, конкурс проводился в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Великой Победы.

В заочном конкурсе 2019 года приняли участие представители из десяти муниципальных районов Тюменской области: Бердюжского, Исетского, Ишимского, Омутинского, Тобольского и Ялуторовского районов, а также из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковского городского округа. При выборе победителей эксперты особое внимание уделяли объёму работ и мероприятий, которые были выполнены в 2019 году.

В номинации «Лучший поисковый отряд» первое место разделили тюменский поисковый отряд «Савояр» («Республика Неугомонных») и «Память сердца» (тюменский лицей №34). В номинации «Юный поисковик года» победу одержали Виктория Фильберт («Салют Победы, Уват), Анастасия Резникова («Савояр», Тюмень), Ульяна Дубровина («Память сердца», Тюмень).

В номинации «Лучший школьный краеведческий музей» первое место отдали Музею истории села и школы (ситниковская школа, Омутинский район), второе – Краеведческому музею (прокутинская школа, Ишимский район), третье – Музею боевой и трудовой славы (солобоевская школа, Исетский район).

В номинации «Лучшая тимуровская команда» первое и второе место заняли: тимуровский отряд «Ювента» (Омутинский район), тимуровский отряд «Десант юных» (Ишимский район). Третье место разделили тимуровский отряд «Домовёнок» (Ялуторовский район) и отряд «Тимуровцы» (Ишимский район).

Кроме того, победителей назвали в номинациях: «Лучшая военно-мемориальная команда», «Лучший штаб ВОД «Волонтёры Победы» и «Лучшие методические материалы». Победителей номинаций наградят 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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