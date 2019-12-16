2019-12-16T20:54:30+03:00
Здоровье

Тюменская поликлиника №6 изменилась до неузнаваемости

Ремонт проведён в рамках реализации проекта «Новая модель медицинской организации»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
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Во взрослом и детском отделениях городской поликлиники №6 этим летом провели текущий ремонт в регистратуре и коридорах, в рамках реализации проекта «Новая модель медицинской организации». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, здесь заменили двери и козырьки запасных выходов, обновили мебель, оборудовали рабочие места регистраторов, расширили зону ожидания для пациентов. В регистратуре имеется комфортная зона ожидания – с диванами, банкетками, кулером для воды, вендинговым аппаратом и телевизором.

Кроме того, здесь заменили навигацию и информационные стенды. Отныне навигационные таблички и информационные стенды выполнены в одном стиле, они стали более информативными: посетители тратят на поиск информации не более полуминуты. Около каждого кабинета появилось информационное табло с возможностью оперативной замены информации. Чтобы улучшить настроение пациентов и сотрудников, в коридоре на стенах разместили постеры.

В детском отделении сделали «открытую» регистратуру, убрали стеллажи, амбулаторные карты теперь находятся в архиве, есть достаточное количество мест для ожидания, оборудована игровая зона для детей, выделена зона для кормления детей.

Мебель и оборудование появились в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Для поликлиники закупили авторефрактометр, диагностический медицинский аппарат, портативный ультразвуковый сканер, рентгенодиагностический комплекс, офтальмологическую щелевую лампу, офтальмоскоп и прибор для исследования поля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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