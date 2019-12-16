Пятнадцать новобранцев из Тюменской области отправились на службу в Президентский полк

СЕГОДНЯ 20:33 2019-12-16T20:33:49+03:00

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Торжественный митинг, посвящённый отправке пятнадцати призывников Тюменской области для прохождения срочной службы в рядах Президентского полка, состоялся 15 декабря на Исторической площади Тюмени. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, организаторами мероприятия выступили военный комиссариат Тюменской области и региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост».

За много лет службу в Президентском полку прошли несколько поколений выпускников системы добровольной подготовки к военной службе Тюменской области и центра «Аванпост». Служить в элитной части молодые тюменцы хотят и сейчас. Как рассказал один из новобранцев Константин Попов, служить в Президентском полку он хотел с юности. Ему нравилась форма солдат, их строевая подготовка, однако попасть в эту часть – сложно.

- В полку служили многие мои старшие товарищи - тоже выпускники центра «Аванпост», в том числе, и мой инструктор Игорь Владимирович Ревякин. Их пример в определенной степени повлиял на мой выбор. Мне предоставлена честь продолжать эту славную традицию - достойно нести службу по охране государственных объектов, - рассказал Константин.

А вот выпускник центра «Аванпост» Сергей Майоров уже завершил службу в ноябре и вернулся в родную Тюмень. По его словам, ожидания по поводу службы оправдались полностью, да и помогла спортивная подготовка и настрой.

- В минуты, когда начинал тосковать по родным, согревали письма, которые передавали не только строки, но даже запахи родного дома и близких людей. Ребятам, которые отправились на службу в Президентский полк, хочу пожелать такого же позитивного настроя, терпения и, что не мало важно - здоровья! – отметил Сергей.

Отметим, что новобранцев напутственными словами приветствовали заместитель военного комиссара Тюменской области, полковник запаса Сергей Косов, врио начальника отдела призыва граждан на военную службу военного комиссариата Тюменской области Анатолий Кротких, первый зампредседателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов, общественники и ветераны.

ИСТОЧНИК KP.RU