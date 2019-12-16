2019-12-16T20:21:20+03:00
Общество

В Тюменской области в 2020 году пройдут сотни мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы

В «Конторе пароходства» 20 декабря пройдёт презентация ключевых федеральных проектов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: АванпостФото: Аванпост
Изменить размер текста:

В Тюменской области в 2020 году планируются сотни мероприятий, посвящённых 75-летию годовщины Великой Победы. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, учитывая особенную дату, наступающий 2020 год будет назван Годом Памяти и Славы.

В новом мультицентре «Контора пароходства», который открылся в начале декабря в историческом здании на набережной Тюмени, 20 декабря состоится открытая диалоговая площадка, посвящённая презентации и планированию ключевых патриотических мероприятий в грядущем году. Она будет называться «Победы этой не померкнет слава».

Представители агентства «Роспатриотцентр» презентуют ключевые федеральные мероприятия и проекты, запланированные на 2020 год. Также площадка будет работать с целью генерации и доработки идей по реализации планируемых событий, составления плана патриотических мероприятий в регионе, выявлению возможностей поддержки и объединения ресурсов для проведения патриотических мероприятий. Вполне возможно, что именно на площадке «Победы этой не померкнет слава» путёвку в жизнь получат уникальные проекты, призванные увековечить память о Великой Победе.

Напомним, в этом году в Тюменской области 74-летие Победы отпраздновали праздничным шествием, массовыми гуляниями, минутой молчания и красочным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосёлы одиннадцатиэтажки, построенной в Тюмени с применением эскроу-счетов, получат ключи в конце декабря
В 2021-2022 годах в Тюменской области рекультивируют земельный участок со свалкой отходов
В Абатской районной больнице появились новые системы суточного мониторинга
Названы победители Областного заочного конкурса «Нам дороги эти позабыть нельзя!»
Тюменская поликлиника №6 изменилась до неузнаваемости
Пятнадцать новобранцев из Тюменской области отправились на службу в Президентский полк
В Тюменской области в 2020 году пройдут сотни мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы
В женской консультации ярковской областной больницы открылся кабинет доврачебного приёма
Восемь представителей Тюменской области – в числе победителей Всероссийского конкурса «Лига вожатых»
В новогодние каникулы тюменские школьники отдохнут по-армейски
Стали известны планы реализации «дорожного» национального проекта в Тюменской области на 2020 год
Тюменский опыт реализации нацпроекта «Экология» представят на форуме-выставке в Москве
Воспитанники военно-патриотических клубов Тюменской области отправятся на «Юнармейский киберполигон»
В Тюмени завершается годовая кампания по оснащению контейнерных площадок новым оборудованием
Тюменских IT-специалистов ждут на конкурсе профмастерства «Славим человека труда!»
Правительство Тюменской области призывает жителей помочь тяжелобольным детям
Более тридцати городов и районов региона присоединились к проекту «Фотоистория Тюменской области»
Семьи Армизонского района получают адресную помощь на основе социального контракта
На IV Региональном форуме обсудили актуальные вопросы развития «серебряного» добровольчества
Более тысячи тюменцев выступили в поддержку строительства студенческого кампуса в центре города
«Пьяное» ДТП, пропавшая школьница, удешевление парковки на набережной: публикуем главные новости Тюмени 16 декабря 2019 г.
МегаФон автоматизирует рутинные задачи бизнеса с помощью голосового робота
Фирма из Тюмени заплатит 200 тысяч штрафа за загрязнение сельхозземель в Омутинском районе