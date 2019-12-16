В Тюменской области в 2020 году пройдут сотни мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы

СЕГОДНЯ 20:21 2019-12-16T20:21:20+03:00

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В Тюменской области в 2020 году планируются сотни мероприятий, посвящённых 75-летию годовщины Великой Победы. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, учитывая особенную дату, наступающий 2020 год будет назван Годом Памяти и Славы.

В новом мультицентре «Контора пароходства», который открылся в начале декабря в историческом здании на набережной Тюмени, 20 декабря состоится открытая диалоговая площадка, посвящённая презентации и планированию ключевых патриотических мероприятий в грядущем году. Она будет называться «Победы этой не померкнет слава».

Представители агентства «Роспатриотцентр» презентуют ключевые федеральные мероприятия и проекты, запланированные на 2020 год. Также площадка будет работать с целью генерации и доработки идей по реализации планируемых событий, составления плана патриотических мероприятий в регионе, выявлению возможностей поддержки и объединения ресурсов для проведения патриотических мероприятий. Вполне возможно, что именно на площадке «Победы этой не померкнет слава» путёвку в жизнь получат уникальные проекты, призванные увековечить память о Великой Победе.

Напомним, в этом году в Тюменской области 74-летие Победы отпраздновали праздничным шествием, массовыми гуляниями, минутой молчания и красочным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU