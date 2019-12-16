2019-12-16T19:54:57+03:00
Здоровье

В женской консультации ярковской областной больницы открылся кабинет доврачебного приёма

По мнению пациентов, качество медицинского обслуживания оказалось выше ожидаемого
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
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Кабинет доврачебного приёма в женской консультации открылся несколько недель назад в Ярковской областной больнице №24. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, кабинет открыли в рамках большого проекта «Бережливая поликлиника», который реализуется в Ярковской больнице. Специально для кабинета выделили помещение, провели ремонт и разработали алгоритмы работы.

Суть идеи открытия лежит в названии проекта – сберечь время, ресурсы и нервы участников пресса. Разделение потока пациентов на больных и здоровых, профилактические осмотры и экстренную помощь важны не только для посетителей, но и для самих медицинских работников.

В кабинет доврачебного приёма направляют женщин, у которых нет жалоб, или у которых есть проблемы, не требующие экстренной помощи. В этот же список входят желающие пройти плановый осмотр и оформить санаторно-курортную карту, беременные, которые обратились для первичного осмотра и постановки на учёт, а также женщины, которые уже стоят на учёте по гинекологическим заболеваниям. Если возникнет необходимость, в кабинет всегда вызовут врача. Такая практика позволяет акушерам-гинекологам уделять больше времени своим пациентам, а пациентам позволяет существенно снизить время ожидания получения медицинской услуги.

Отметим, что сегодня в Ярковском районе сегодня проживает 23073 человек, из которых 11870 – женщины. Во время рабочего дня с 8 до 18 часов доктор принимает до 50 человек, а доврачебный кабинет сейчас посещают 10 человек ежедневно.

По мнению одной из пациенток Ольги, качество медицинского обслуживания оказалось намного выше ожидаемого. Положительный эффект от изменений отмечают и медработники: потоки пациентов разделены, на первичный приём сократилась очерёдность, а врач может более прицельно работать со своей категорией пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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