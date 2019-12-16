В новогодние каникулы тюменские школьники отдохнут по-армейски

СЕГОДНЯ 19:29 2019-12-16T19:29:17+03:00

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Школьники в возрасте от 12 до 17 лет могут провести новогодние каникулы нестандартно – по-армейски. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, для ребят стартует каникулярный проект «Ратник». Он включает в себя две смены (с 3 по 6 января и с 8 по 11 января 2020 года), которые развернутся на территории центра «Аванпост».

В течение нескольких дней смены ребята отработают навыки стрельбы из охолощённого автомата Калашникова, потренируются в меткости в стрельбе из страйкобольного оружия, научатся чеканить строевой шаг, изучат тактические приёмы ведения боя на примере игр в пейнтбол и лазертаг. Кроме того, ребят ждёт физическая подготовка. Благодаря тренировкам по рукопашному бою, занятиям по функциональному многоборью, занятиям на лыжах ребята подтянут свою физическую форму и на практике больше узнают об оказании первой помощи.

Воздушно-десантная и альпинистская подготовка станет самой захватывающей и увлекательной частью программы. Ребятам предложат совершить прыжок с парашютной вышки и покорить отвесную стену высотой несколько метров. Правда, занятия состоятся только при безветренной погоде и погоде без осадков. В качестве бонуса – творческие мастер-классы, викторины и праздничная концертная программа.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что городах и районах Тюменской области в течение всего декабря пройдут занятия для юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов по программам научно-технической направленности в рамках образовательного проекта «Юнармейский киберполигон».

ИСТОЧНИК KP.RU