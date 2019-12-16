Тюменский опыт реализации нацпроекта «Экология» представят на форуме-выставке в Москве

СЕГОДНЯ 19:04 2019-12-16T19:30:38+03:00

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Опыт Тюменской области по реализации национального проекта «Экология» обсуждают на международном форуме-выставке «Чистая страна», которая проходит в эти дни в Москве. Как сообщили в Тюменском экологическом объединении, мероприятие – первая масштабная встреча нового профессионального сообщества и не имеющая аналогов площадка для обмена опытом субъектов РФ с начала старта экологической реформы.

Участники форума-выставки знакомятся с практическим опытом перехода на новую систему обращения с ТКО и предварительными итогами работы, где реформа стартовала 1 января 2019 года. Также гости мероприятия обсудят проблематику и острые вопросы по реализации мероприятий нацпроекта «Экология», перспективы и планы дальнейшего развития.

По словам руководителя ООО «ТЭО» Константина Фрумкина, в 2019 году перед регоператором стояли важные и амбициозные задачи, в том числе запуск, организация и налаживание работы системы обращения с отходами. Однако регион стартовал достойно.

– Мы учимся на своём опыте, преодолеваем множество сложностей. Основных проблем, с которыми столкнулись некоторые субъекты РФ, нам удалось избежать. Сегодня мы готовы поделиться своим опытом и дальнейшим видением усовершенствования системы. Важно, что у нас уже есть надёжная база самой системы. С каждым днём всё больше людей понимают, что реформа нужна, – отметил Константин Фрумкин.

По информации Российского экологического оператора, тюменский инвестиционный проект – один из крупнейших в сфере обращения с отходами в России. Благодаря грамотно рассчитанной экономике реформы, запланированные бюджетные средства были направлены сразу на поставленные цели нацпроекта, а именно на работы по ликвидации многолетних несанкционированных свалок и создание полноценной сети контейнерных площадок уже с первых месяцев 2019 года.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», наш регион вошёл в число субъектов РФ, которые смогли начать экологическую реформу вовремя. В Тюменской области своевременно утвердили территориальную схему обращения с отходами и приступили к созданию необходимых инфраструктурных объектов ещё до старта.

ИСТОЧНИК KP.RU