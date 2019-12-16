Тюменских IT-специалистов ждут на конкурсе профмастерства «Славим человека труда!»

СЕГОДНЯ 18:20 2019-12-16T18:20:15+03:00

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Тюменские специалисты в области информационной безопасности могут принять участие в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший инженер информационной безопасности». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, цели и задачи по подготовке ИТ-кадров заложены в региональной программе «Кадры для цифровой экономики», которая реализуется в регионе департаментом информатизации в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Основная цель конкурса – повышение престижа рабочих и инженерных профессий. Учитывая тотальную цифровизацию, многие инженерные профессии трансформируются с учётом актуальных направлений. Сегодня информационная безопасность – одна из самых востребованных специальностей, в том числе и в Тюменской области.

В конкурсе могут принять участие работники предприятий, организаций, учреждений производственной сферы и сферы услуг, индивидуальные предприниматели, студенты вузов или ссузов. Для участия нужно до 17 декабря 2019 предоставить конкурсную заявку в электронном виде по адресу: slavcheltrud@72to.ru по форме, указанной в официальном положении. Список всех необходимых документов опубликован на официальной странице конкурса. Победители и призеры получают денежное поощрение, а также дипломы и памятные подарки.

Отметим, что соревнование состоится 19 декабря в пространстве «Точка кипения – Тюмень» в зале «Кадрум».

ИСТОЧНИК KP.RU