Правительство Тюменской области призывает жителей помочь тяжелобольным детям

СЕГОДНЯ 18:12 2019-12-16T18:56:54+03:00

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Правительство Тюменской области в преддверии Нового года и Рождества призывает предпринимателей, крупные предприятия и компании региона, а также жителей области помочь тяжелобольным детям, которые нуждаются в дорогостоящем, высокотехнологичном лечении. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сделать это можно, перечислив средства на благотворительный проект социального партнерства «Ключ к жизни», который развивается под патронатом губернатора региона.

За восемь лет региональный благотворительный фонд «Ключ к жизни» помог 1099 юным тюменцам, которые нуждались в дорогостоящем и высокотехнологичном лечении. Пожертвования смогут спасти тяжелобольного ребёнка, ведь надежда – это единственное, что есть у его родителей.

Благодаря проекту «Ключ к жизни» дети со страшными диагнозами могут получить дополнительную помощь в лечении и реабилитации. К примеру, помощь нужна семимесячному тюменцу Диме Тишунину – родители мальчика надеются на экспериментальный препарат. В одиночку семье не справиться, но все вместе мы можем помочь ребёнку.

Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК

Получатель: Ассоциация «Тюменское региональное медицинское общество»

ИНН 7203209610, КПП 720301001

Р/с 40703810467020000031

Корр. счет 30101810800000000651

БИК 047102651

ОКПО 63397613

Чтобы помочь больным детям, нужно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом КЛЮЧ. Если отправите слово КЛЮЧ без указания суммы, то с телефона спишется 100 рублей. Если через пробел укажете цифрами сумму пожертвования (например, КЛЮЧ 500), то тогда вы пожертвуете 500 рублей. Отправка SMS-сообщения на номер 3434 бесплатная. Комиссия с абонента оператора сотовой связи – 0%. Эта услуга доступна для абонентов МТС, Билайна, Мегафона и TELE2.

ИСТОЧНИК KP.RU