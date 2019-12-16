Семьи Армизонского района получают адресную помощь на основе социального контракта

СЕГОДНЯ 17:50 2019-12-16T18:35:35+03:00

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Более двухсот семей Армизонского района получили с 2006 по 2019 год адресную социальную помощь по выходу граждан на самообеспечение на основе социального контракта. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, общая сумма помощи составила свыше 9,5 млн рублей. Основное направление оказания помощи – развитие личного подсобного хозяйства. Материальное положение улучшили 90% семей, 30% семей сняты с учёта как малоимущие.

К примеру, семье Ударцевых – маме Оксане Геннадьевне и её сыну Артёму – в 2019 году предоставили адресную социальную помощь в размере 75 тысяч рублей. Оксана Геннадьевна составила бизнес-план, по которому её семья начнёт действовать и выйдет на самообеспечение. На полученные деньги женщина открыла парикмахерский салон и закупила оборудование. Сегодня салон Ударцевых с успехом работает, оказывая услуги населению Армизонского района.

Принять участие в программе социальной помощи по контракту могут семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (11447 рублей). Для этого семье нужно обратиться в социальную службу, предоставить необходимые документы и план по выходу на самообеспечение. После этого семья получает средства, которые необходимы для реализации плана, и закупает ресурсы (помещение, участок, оборудование, скот, корма). Следовательно, социальный контракт – это действенный и эффективный способ повысить семейный доход и выйти из категории малоимущих.

Отметим, что за время реализации программы выплаты получили 8,7 тысячи семей Тюменской области. На эти цели из средств областного бюджета направлено более 330 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU