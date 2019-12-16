2019-12-16T19:28:04+03:00
Общество

На IV Региональном форуме обсудили актуальные вопросы развития «серебряного» добровольчества

Программа была построена на четырёх тематических блоках
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На IV Региональном форуме обсудили актуальные вопросы развития «серебряного» добровольчестваНа IV Региональном форуме обсудили актуальные вопросы развития «серебряного» добровольчества
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Актуальные вопросы и эффективные практики развития «серебряного» добровольчества и социальных инноваций обсудили на IV Региональном форуме «серебряных» добровольцев, который прошёл сегодня, 16 декабря, в ДК «Нефтяник» им. В. И. Муравленко. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, деловая программа была построена на четырёх тематических блоках – официальном, профессиональном, тимлидерском и мотивационном.

Участники поучаствовали в интерактивах и профессиональных мастер-классах, прослушали лекции, обменялись опытом, а также познакомились с региональными экспертами. Центральным мероприятием деловой площадки стала пленарная дискуссия с участием лучших региональных спикеров. Лидеры общественного мнения акцентировали внимание на перспективах и трендах развития «серебряного» добровольчества на уровне Федерации и региона, а также поделились лучшими волонтёрскими практиками.

Координаторы «серебряного» добровольчества в муниципальных районах юга Тюменской области получили инсайты и идеи для реализации новых проектов, познакомились с действенными инструментами в организации волонтерской деятельности и прокачали свои компетенции. Кроме того, активисты «серебряного» добровольчества спрогнозировали тенденции развития волонтёрского движения и нашли эффективные приёмы.

В организованной проектной лаунж-зоне продемонстрировали успешный опыт реализации социальных добровольческих программ областной штаб-квартиры «серебряных» добровольцев – «Инклюзивный театр», «ГидыTMN55+» и «Бабушкин Workout».

Отметим, что мероприятие соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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