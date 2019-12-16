Более тысячи тюменцев выступили в поддержку строительства студенческого кампуса в центре города

СЕГОДНЯ 17:09 2019-12-16T17:09:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Более тысячи неравнодушных тюменцев и гостей областной столицы сделали фото с табличкой #ЗаКампус, в поддержку строительства студенческого кампуса в центре Тюмени. Все они согласны с идеей создать кампус в Городищенском логе, который сейчас замусорен и нуждается в благоустройстве.

За основу проекта взяли кампус Венского университета. Предположительно здания будут технологичными и комфортными, лог благоустроят, и только пятая часть его территории (около 5 гектаров) будет отдана под стройку. В прошлом году проект прошёл экспертизу, а в феврале этого года состоялись общественные слушания, на которых 180 человек поддержали идею преображения лога.

Для того, чтобы высказаться за строительство кампуса, необходимо зайти на интернет-сайт лучшийкампусземли.рф и поставить лайк. Внести вклад в преображение Тюмени может каждый тюменец, потратив две минуты. Благодаря этому в центре города появится кампус вместительностью 1 тысяча человек, доступная двухэтажная парковка на 379 мест, два кафе на 100 посадочных мест, клининговая компания и спортивный клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU