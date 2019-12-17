2019-12-17T05:00:55+03:00
Общество

Погода в Тюмени на 17 декабря: возможен небольшой снег

Днем температура воздуха составит -5,-10 градусов
Марина Васильева
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Облачная погода продержится в Тюмени до самого вечера. Фото пресс-службы администрации города ТюмениОблачная погода продержится в Тюмени до самого вечера. Фото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 17 декабря, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность. Ближайшие сутки пройдут преимущественно без осадков. Ночью местами возможна изморозь. В течения дня ожидается юго-западный и южный ветер со скорость 3-8 м/с.

В Тюмени температура ночью составит -13,-18 градусов, при прояснении столбик термометра опустится до -23. Дневная температура воздуха не превысит -5,-10 градусов, возможен мелкий снег, но ближе к вечеру он стихнет.

В народном календаре в этот день почитается память святой Варвары. У предков была традиция дома ставить веточку, чтоб к Рождеству распустилась. С этого дня начинались сильные морозы: «зима мосты мостит», «Трещит Варюха - береги нос да ухо».

Существовал целый ряд примет. Люди выходили взглянуть на дым из трубы, чтобы узнать погоду: если дым столбом идет - постоят морозы, если к земле прибивается - скоро оттепель. Небо на Варварину ночь звездное - к холодам, слепое - к теплу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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