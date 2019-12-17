В Тюмени открывается выставка «Сибирский ковёр»

СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-17T07:00:16+03:00

В ХIХ – ХХ вв. тюменский ковер представлял Россию на всех самых крупных всероссийских и международных выставках. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

Она начнет работу сегодня в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова

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Жители и гости Тюмени смогут познакомиться с уникальной историей сибирского ковроткачества. Сегодня, 17 декабря, в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова откроется выставка «Сибирский ковёр».

Она познакомит посетителей с Тюменским художественным промыслом, демонстрируя яркую уникальность сибирских ковров. Растительный орнамент тюменского ковра может узнать каждый. Это объемные яркие букеты роз на чёрном фоне – символы процветания и благополучия.

- Коллекция из 28 ковров, изготовленных на базе ООО «Сибирская ковровая фабрика» по эскизам трёх поколений ведущих художников Московского НИИХП, были приобретена при поддержке правительства Тюменской области, - рассказали в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

Там добавили, что большинство эскизов, отобранных для реализации проекта, разрабатывались в экспериментальной ковровой лаборатории в 1950 – 1980-е годы специально для фабрик Тюмени, Ишима, Тобольска.

Работа выставки «Сибирский ковёр» продлится до 2 февраля 2020 года. Возрастная категория 0+, вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU