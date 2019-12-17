За неделю в Тюменской области произошло свыше полусотни пожаров

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-17T07:41:08+03:00

Из огня спасено 13 человек. Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской области

Из них 33 возгорания пришлось на жилой сектор

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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 53 пожара. Чаще вызовы в дежурную часть поступили из жилого сектора. На его долю пришлось 33 возгорания. Спасатели вывели из огня 13 человек.

Помимо этого, сотрудники ведомства 52 раза привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Пожарно-спасательные подразделения осуществляли отключение аккумуляторной батареи и смыв ГСМ с проезжей части.

- С приходом холодов и началом отопительного сезона повышается риск возникновения пожара по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных систем, печей и установок. В этой связи не следует допускать эксплуатацию неисправных и частично поврежденных печей и отопительных электроприборов, - напомнили в главном управление МЧС России по Тюменской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU