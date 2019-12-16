«Пьяное» ДТП, пропавшая школьница, удешевление парковки на набережной: публикуем главные новости Тюмени 16 декабря 2019 г.

СЕГОДНЯ 16:26 2019-12-16T16:26:40+03:00

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1. Сегодня, около двух часов ночи нетрезвая 27-летняя тюменка спровоцировала ДТП на улице Мельникайте. Управляя автомобилем «Опель Астра», она въехала в бетонный блок.

Показания алкотестера составили 1,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Известно, что автоледи возвращалась со своей подругой с празднования дня рождения.

2. В Тюмени ищут пропавшую Марию Сорокину 2004 года рождения. Пятнадцатилетняя школьница вышла из дома в 12 часов дня 14 декабря, и до сих пор о ее месте нахождения ничего не известно.

Всем, кто может знать какую-либо информацию о Марии, просят сообщить ее по телефонам: 02/112 – полиция, 8 (3452) 79-43-10, 79-43-17 – дежурная часть ОП 5, 8 (3452) 793-023 – дежурная часть УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень.

3. В Тюмени изменился размер платы за использование многоуровневой парковки на набережные реки Туры.

С 2016 года в Тюмени реализуется проект единого парковочного пространства. Фото пресс-службы администрации города

Оставить автомобиль на час теперь будет стоит дешевле на 5 рублей. Новые правила вступили в силу сегодня, 16 декабря.

4. В отношении тюменца, открывшего огонь из травматического пистолета около кафе в села Ярково, возбуждено сразу два уголовных дела. Причиной инцидента стала роковая случайность.

В ходе распития алкогольных напитков мужчина вышел на улицу. В этот момент другой посетитель кафе случайно выронил из рук банку из-под пива, и капли содержимого попали на брюки тюменца. Последний разозлился и выстрелил в ногу 23-летнего селянина.

5. В Тюмени изменится график движения общественного транспорта в период новогодних праздничных дней. С 1 по 8 января включительно городские пассажирские автобусы будут работать по графикам воскресных дней.

С 1 по 8 января автобусы перейдут на график движения воскресного дня. Фото пресс-службы администрации города

При этом режим работы маршрутов регулярных перевозок до садоводческих товариществ № 97 «Завод медоборудования – с/о «Искра-2» и № 129 «Завод медоборудования – с/о «Ромашка» остается без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU