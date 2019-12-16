Фирма из Тюмени заплатит 200 тысяч штрафа за загрязнение сельхозземель в Омутинском районе

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-16T16:44:25+03:00

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Суд подтвердил законность постановления Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в отношении ООО «Перспектива». В июне 2019 года ведомство исследовало земельные участки сельскохозяйственного назначения в Омутинском районе, находящиеся в аренде у компании.

В ходе осмотров было установлено, что на земельных участках на площади 1820 кв. м и 7230 кв. м размещены свалки твердых бытовых отходов IV класса опасности. ТБО складированы в многочисленные насыпи.

– Образцы почвы исследовали специалисты службы ФБГУ «Новосибирская МВЛ». Результаты свидетельствуют об увеличении в почве количества биологических агентов и химических веществ, – пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

Так, по показателям индекса энтерококков и коли-индекса степень загрязнения почвы умеренно опасная и опасная, а уровень содержания нитратов превышает предельно допустимую концентрацию в 1,9 раза.

По результатам проверки Управление Россельхознадзора признало общество виновным в совершении административного правонарушения и назначило штраф в размере 400 тыс. рублей. Однако ООО «Перспектива» не согласилось с документом и обратилось в суд с жалобой.

Изучив материалы дела, Омутинский районный суд в ноябре признал обоснованность постановления. Но приняв во внимание, что сумма административного штрафа в 400 тыс. рублей является обременительной для субъекта, снизил ее размер до 200 тыс. рублей.

– В декабре решение суда поступило в адрес Управления Россельхознадзора. Организации выдано предписание, выполнение которого будет проконтролировано Управлением Россельхознадзора в следующем году, – отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU