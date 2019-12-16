2019-12-16T16:42:12+03:00
Общество

В новогодние каникулы тюменские школы будут открыты для учащихся

Ученики смогут посещать спортивные секции и кружки
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В школах Тюмени уже скоро начнутся новогодние каникулы. Они стартуют с 25 декабря и завершатся 8 января. При этом на протяжении всех двух недель учреждения образования будут открыты для учащихся.

Все школы оставляют свои двери открытыми и будут работать в формате досуговых площадок, – отметила начальник отдела воспитательной работы управления общего образования департамента образования администрации города Анастасия Абакумова.

Так, учащиеся смогут прийти в учебные учреждения, чтобы поработать в мастерских, позаниматься в кружках, спортивных секциях, посмотреть фильмы или постановки школьных театров. Кроме того, с 25 по 31 декабря будут работать шесть лагерей с дневным пребыванием на базе школ №№ 7, 22, 63, 67, 88 и лицея № 81.

Если наступят морозы, в каждой школе будет открыта «гостевая Снегурочки», где можно будет обогреться, подсушить варежки или верхнюю одежду, которая промокла во время прогулок на свежем воздухе, – добавили в администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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