Тюменский биатлонист Александр Логинов завоевал две медали Кубка мира в Австрии

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-16T14:58:24+03:00

В спринте спортсмен завоевал бронзовую награду, а в гонке преследования - серебро

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В австрийском Хохфильцине завершается Кубок мира по биатлону. Спортсмен Александр Логинов, выступающий за Тюменскую область, завоевал две медали.

- Тюменский спортсмен Александр Логинов блестяще выступает на Кубке мира по биатлону в австрийском Хохфильцине. В спринте Александр завоевал бронзовую награду, в гонке преследования - серебро. Поздравляем нашего спортсмена, - сообщается на сайте ЦСП72.

В спринте Александр занял третьем место, завоевав бронзу, в гонке преследования стал вторым. «Серебро» позволило Александру Логинову подняться на второе место в общем зачете.

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ИСТОЧНИК KP.RU