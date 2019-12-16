Тюменский биатлонист Александр Логинов завоевал две медали Кубка мира в Австрии
В австрийском Хохфильцине завершается Кубок мира по биатлону. Спортсмен Александр Логинов, выступающий за Тюменскую область, завоевал две медали.
- Тюменский спортсмен Александр Логинов блестяще выступает на Кубке мира по биатлону в австрийском Хохфильцине. В спринте Александр завоевал бронзовую награду, в гонке преследования - серебро. Поздравляем нашего спортсмена, - сообщается на сайте ЦСП72.
В спринте Александр занял третьем место, завоевав бронзу, в гонке преследования стал вторым. «Серебро» позволило Александру Логинову подняться на второе место в общем зачете.
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ИСТОЧНИК KP.RU