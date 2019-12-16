2019-12-16T14:31:36+03:00
Происшествия

Фиктивная регистрация мигрантов обернулась для тюменца четырьмя годами тюрьмы

В своей двухкомнатной квартире он прописал выходцев с ближнего зарубежья
Марина Васильева
Поделиться:
Фото pixabay.comФото pixabay.com
Изменить размер текста:

Ленинский районный суд Тюмени приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Он признан виновным в фиктивной постановка на учет иностранных гражданин.

По данным следствия, обвиняемый с апреля по август 2018 года через многофункциональный центр предоставил в орган миграционного учета уведомления о прибытии в двухкомнатную квартиру отца 165 мигрантов. Все они были выходцами из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. При этом предоставлять им жилье для проживания тюменец не собирался.

- По совокупности преступлений подсудимый назначил подсудимому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фиктивная регистрация мигрантов обернулась для тюменца четырьмя годами тюрьмы
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
Тюменец открыл стрельбу из-за упавшей банки пива и капель, попавших ему на брюки
На снежной поверхности Туры появится новогодняя открытка
В тюменском ЖК «Суходолье» достроят законсервированный детский сад
В Тюмени руководителя управляющей компании наказали за посты в социальных сетях
Возвращались с дня рождения: нетрезвая тюменка врезалась в бетонный блок
Александр Моор: семья погибшего на Шарова специалиста газовой службы получит компенсацию
В Тюмени ищут пропавшую 15-летнюю школьницу
Тюменские спасатели запустили новогодний челлендж
Парковка на тюменской набережной подешевела на пять рублей
В Тюмени легковушка вылетела на железнодорожные пути
Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Тюмени
Найден новогодний подарок, которому будут рады взрослые и дети
Администрация Тюмени ищет подрядчика на многомиллионный контракт
В тюменских лесах усилена охрана хвойных деревьев
МегаФон будет развивать 5G совместно с другими операторами
Новые автобусные остановки появились в Тюмени