Фиктивная регистрация мигрантов обернулась для тюменца четырьмя годами тюрьмы

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-16T14:31:36+03:00

В своей двухкомнатной квартире он прописал выходцев с ближнего зарубежья

Изменить размер текста: A A

Ленинский районный суд Тюмени приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Он признан виновным в фиктивной постановка на учет иностранных гражданин.

По данным следствия, обвиняемый с апреля по август 2018 года через многофункциональный центр предоставил в орган миграционного учета уведомления о прибытии в двухкомнатную квартиру отца 165 мигрантов. Все они были выходцами из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. При этом предоставлять им жилье для проживания тюменец не собирался.

- По совокупности преступлений подсудимый назначил подсудимому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU