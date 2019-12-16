2019-12-16T14:07:00+03:00
Происшествия

Тюменец открыл стрельбу из-за упавшей банки пива и капель, попавших ему на брюки

К счастью, пистолет оказался травматическим
Марина Васильева
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Травматический пистолет изъят сотрудниками полиции, его дальнейшую судьбу определит суд. Фото pixabay.comТравматический пистолет изъят сотрудниками полиции, его дальнейшую судьбу определит суд. Фото pixabay.com
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Конфликт, разгоревшийся в одном из баров села Ярково, закончился возбуждением сразу трех уголовных дел. Инцидент произошел в начале ноября.

В дежурную часть ярковского отдела полиции поступило несколько сообщений о конфликте, произошедшем возле одного из местных кафе. Прибыв на место, полицейские установили, что зачинщиком конфликта стал 35-летний житель Тюмени.

Мужчина приехал в село к своей матери, в сейфе ее дома он хранил зарегистрированный на его имя травматический пистолет. Отправляясь в местное кафе, тюменец решил взять его с собой, – пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там рассказали, что в ходе распития алкогольных напитков мужчина вышел на улицу. В этот момент другой посетитель кафе случайно выронил из рук банку из-под пива, и капли содержимого попали на брюки тюменца.

Разозлившись, он достал травматический пистолет и выстрелил один раз в ногу 23-летнего селянина. Старший брат раненого заступился за родственника и ответил тюменцу несколькими ударами руками по голове, – добавили в ведомстве.

В настоящее время отделом дознания в отношении тюменца возбуждено два уголовных дела. Первое за умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия», второе – по статье «Хулиганство»(с применением оружия).

В отношении 25-летнего селянина также будет возбуждено уголовное дело после получения результатов экспертизы по степени тяжести вреда здоровью, причиненного тюменцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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