На снежной поверхности Туры появится новогодняя открытка

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-16T13:55:44+03:00

Юные художники и преподаватели создадут ее в зимние каникулы

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Зимний арт-пикник пройдет на набережной Туры в новогодние каникулы. Юные художники и преподаватели Детской художественной школы им. А.П. Митинского планируют создать на поверхности реки открытку.

– Это направление называется сноу-арт, и его ярким представителем является британский художник Саймон Бек. Мы вдохновились его творчеством. На мой взгляд, открытка будет очень красивая. Нам будет немного сложнее, чем английскому художнику, потому что мы будем работать с детьми и в группе, – рассказал член Союза художников России Александр Васильев.

По его словам, изображение снежинок на белоснежной поверхности Туры хорошо будет видно с моста Влюбленных и с набережной. Симметричная форма будет хорошо смотреться с разных точек.

Идея провести зимний арт-пикник «Орден Туры. Наследили» принадлежит ЦКиТ «Тюмень». Организаторы хотели провести его раньше, но аномально теплая погода помешала им, сообщает администрация города.

Участники мероприятия рассчитывают, что январские морозы укрепят лед и позволят проложить рисунок снегоступами. Всего спонсоры подготовят для художников 10 пар. Ребята разобьются на пять команд, чтобы меняться в течение светового дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU