В тюменском ЖК «Суходолье» достроят законсервированный детский сад

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-16T13:22:50+03:00

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В Тюменской области 13 декабря заключён государственный контракт на строительство детского сада в тюменском ЖК «Суходолье». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Детский сад на 260 мест строился за счёт инвестора, обещавшего открыть дошкольное учреждение ещё в 2016 году. Однако завершить строительство по разным причинам не удалось: с 2015 года он находился в законсервированном состоянии (готовность примерно 40%). В 2019 году на смежном участке с недостроенным детсадом открылась новая школа на 1,2 тысячи мест. Жители Суходолья не раз обращались к правительству Тюменской области и к инвестору с просьбой возобновить строительство детского сада.

В прошлом году принято решение достроить детский сад за счёт средств областного бюджета. ГУС Тюменской области инициировал процедуры по передаче недостроенного объекта в областную собственность и по проведению корректировки проектной документации объекта.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в рамках национальных проектов идет строительство детсада в микрорайоне Ямальский-1, ожидается заключение контракта на строительство детсада на Войновке. В селе Исетское и в Тобольске заканчивается строительство ещё двух детских садов. Всего до 2024 года в регионе построят 26 дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU