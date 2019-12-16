В Тюмени руководителя управляющей компании наказали за посты в социальных сетях

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-16T12:47:39+03:00

Публикации о его работали стали поводом для прокурорской проверки

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В Тюмени прокуратура возбудила административное дело в отношении директора управляющей компании. «СервисУют». Поводом для проверки стали публикации в социальных сетях.

Так, в группе «ЧС Тюмень» была размещена информация о ненадлежащем содержании жилого дома на ул. Ставропольской,1а. Прокуратура изучила её и провела выездную проверку.

Выяснилось, что проблемы, о которых написали жители, действительно существуют. В ходе осмотра были установлены повреждения трубопровода горячего водоснабжения, затопление техпомещения и повреждение штукатурного, окрасочного слоев стен, потолков в коридорах с первого по пятый этажи, лестничных клеток.

Представители ведомства также зафиксировали отсутствие запирающего устройства в электрощитовую на первом этаже и другие нарушения, отметили в пресс-службе прокуратуры города.

По результатам проверки в отношении директора ООО «СервисУют» возбуждено дело об административном правонарушении, вынесено представление об устранении нарушений. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU