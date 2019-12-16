2019-12-16T12:33:50+03:00
Происшествия

Возвращались с дня рождения: нетрезвая тюменка врезалась в бетонный блок

В крови 27-летней автоледи оказалось 1,12 мг алкоголя
Марина Васильева
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По предварительным данным, у девушки, находившейся за рулем, травма руки. Фото пресс-службы управление ГИБДД по Тюменской областиПо предварительным данным, у девушки, находившейся за рулем, травма руки. Фото пресс-службы управление ГИБДД по Тюменской области
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В минувшие выходные на дорогах Тюменской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 13 человек.

Так, сегодня, около двух часов ночи на улице Мельникайте спровоцировала ДТП нетрезвая 27-летняя тюменка. Управляя автомобилем «Опель Астра», она въехала в бетонный блок. Показания алкотестера составили 1,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

– Вместе с подругой водитель иномарки возвращалась с празднования дня рождения. По предварительным данным, у девушки, находившейся за рулем, травма руки, – отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Еще одно ДТП произошло в воскресенье в первом часу ночи на перекрестке улиц Пархоменко и Калинина. Здесь столкнулись «Инфинити» и ВАЗ-2114. Предварительно, 22-летний водитель иномарки, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил «Ладу».

В аварии пострадал 21-летний водитель «Лады». У него перелом коленной чашечки. Его пассажир – 17-летний молодой человек – получил перелом предплечья. Обстоятельства ДТП выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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