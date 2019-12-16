2019-12-16T13:57:17+03:00
Общество

Александр Моор: семья погибшего на Шарова специалиста газовой службы получит компенсацию

Об этом глава региона сообщил в социальных сетях
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор: семья погибшего на Шарова специалиста газовой службы получит компенсациюАлександр Моор: семья погибшего на Шарова специалиста газовой службы получит компенсациюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выплате денежной компенсации семье погибшего специалиста газовой службы. Об этом глава региона сообщил на своих страничках в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram. Напомним, Сергей погиб 7 декабря при хлопке газа в доме на ул. Павла Шарова в Тюмени.

«Понимаю, что утешить семью ничего не сможет, но мы можем оказать ей хоть какую-то помощь», – написал глава региона.

Помимо жены Сергея, компенсацию получат ещё трое пострадавших при взрыве газа.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», 7 декабря в одном из тюменских домов прогремел взрыв. Оказалось, что взорвался баллон газа на первом этаже четырехэтажного дома в деревне Патрушева, погиб специалист газовой службы Сергей. По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело, однако угрозы обрушения здания не было и нет. Наши корреспонденты рассказывали о подробностях происшествия, губернатор Тюменской области Александр Моор взял дело на личный контроль. В начале прошлой недели стало известно, что погибший молодой слесарь из газовой компании, прибывший устранять неполадки в работе газового котла, обожал свою супругу и детей, а также мечтал о скором новоселье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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