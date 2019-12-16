Александр Моор: семья погибшего на Шарова специалиста газовой службы получит компенсацию
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выплате денежной компенсации семье погибшего специалиста газовой службы. Об этом глава региона сообщил на своих страничках в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram. Напомним, Сергей погиб 7 декабря при хлопке газа в доме на ул. Павла Шарова в Тюмени.
«Понимаю, что утешить семью ничего не сможет, но мы можем оказать ей хоть какую-то помощь», – написал глава региона.
Помимо жены Сергея, компенсацию получат ещё трое пострадавших при взрыве газа.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», 7 декабря в одном из тюменских домов прогремел взрыв. Оказалось, что взорвался баллон газа на первом этаже четырехэтажного дома в деревне Патрушева, погиб специалист газовой службы Сергей. По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело, однако угрозы обрушения здания не было и нет. Наши корреспонденты рассказывали о подробностях происшествия, губернатор Тюменской области Александр Моор взял дело на личный контроль. В начале прошлой недели стало известно, что погибший молодой слесарь из газовой компании, прибывший устранять неполадки в работе газового котла, обожал свою супругу и детей, а также мечтал о скором новоселье.
ИСТОЧНИК KP.RU