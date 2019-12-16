2019-12-16T13:54:38+03:00
Происшествия

В Тюмени ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

Девочка-подросток ушла из дома днем 14 декабря
Марина Васильева
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Девочка-подросток ушла из дома в субботу днем. Фото поискового отряда "Белая Сова-Тюмень"Девочка-подросток ушла из дома в субботу днем. Фото поискового отряда "Белая Сова-Тюмень"
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В Тюмени ищут пропавшую Марию Сорокину 2004 года рождения. Пятнадцатилетняя школьница вышла из дома в 12 часов дня 14 декабря, и до сих пор о ее месте нахождения ничего не известно.

Девочка была одета в пуховик и джинсы черного цвета, черную толстовку с белым капюшоном, а также в зеленую вязанную шапку. При себе у Марии был черный рюкзак, отмечается в ориентировке, размещенной поисковым отрядом «Белая сова Тюмень».

Там также сообщается, что рост девочки 165 сантиметров, она плотного телосложения, носит очки. Вышла из дома, расположенного на улице 30 лет Победы.

«Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Марии Евгеньевне, просим сообщить по телефонам: 02/112 полиция, 8 (3452) 79-43-10, 79-43-17 – дежурная часть ОП 5, 8 (3452) 793-023 – дежурная часть УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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