В Тюмени ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-16T13:54:38+03:00

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В Тюмени ищут пропавшую Марию Сорокину 2004 года рождения. Пятнадцатилетняя школьница вышла из дома в 12 часов дня 14 декабря, и до сих пор о ее месте нахождения ничего не известно.

Девочка была одета в пуховик и джинсы черного цвета, черную толстовку с белым капюшоном, а также в зеленую вязанную шапку. При себе у Марии был черный рюкзак, отмечается в ориентировке, размещенной поисковым отрядом «Белая сова – Тюмень».

Там также сообщается, что рост девочки 165 сантиметров, она плотного телосложения, носит очки. Вышла из дома, расположенного на улице 30 лет Победы.

«Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Марии Евгеньевне, просим сообщить по телефонам: 02/112 – полиция, 8 (3452) 79-43-10, 79-43-17 – дежурная часть ОП 5, 8 (3452) 793-023 – дежурная часть УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU