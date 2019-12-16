Тюменские спасатели запустили новогодний челлендж
Сотрудники главного управления МЧС России по Тюменской области запустили интересный фотомарафон. Челлендж запущен в преддверии Дня спасателя и Нового года.
Первыми к праздничному марафону присоединились пожарные 8 отряда федеральной противопожарной службы из Тобольска. В официальной группе ведомства во Вконтакте они выложили снимок рядом со снежной фигуркой – символом Наступающего года.
Опубликованная фотография сопровождается хэштегами марафона #новогоднийчелленджМЧС #новогоднийчелленджМЧС#фоточеллендж#8офпс#тюменскаяобласть.
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ИСТОЧНИК KP.RU