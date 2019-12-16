2019-12-16T11:18:12+03:00
Общество

Тюменские спасатели запустили новогодний челлендж

Сотрудники МЧС выложили фото с символом наступающего года
Марина Васильева
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Фото пресс-службы главного управления МЧС по Тюменской областиФото пресс-службы главного управления МЧС по Тюменской области
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Сотрудники главного управления МЧС России по Тюменской области запустили интересный фотомарафон. Челлендж запущен в преддверии Дня спасателя и Нового года.

Первыми к праздничному марафону присоединились пожарные 8 отряда федеральной противопожарной службы из Тобольска. В официальной группе ведомства во Вконтакте они выложили снимок рядом со снежной фигуркой – символом Наступающего года.

Опубликованная фотография сопровождается хэштегами марафона #новогоднийчелленджМЧС #новогоднийчелленджМЧС#фоточеллендж#8офпс#тюменскаяобласть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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